Folge 28: Tag 28: Ein Gefühl von Einsamkeit
24 Min.
Trockene Kartoffeln zum Frühstück und noch mehr als 40 Kilometer bis zum Bunker: Johannes macht sich bereit für eine Rückfahrt mit vollbepacktem Rad und wenig Akku-Leistung. Und dann fühlt es sich doch ein bisschen an, wie "nach Hause zu kommen" - auch wenn es ein ziemlich unkomfortables Zuhause ist, in dem man sich nach ein paar Tagen ganz allein doch recht einsam fühlt. Johannes ist echt gespannt, was das noch mit ihm machen wird.
