100 TAGE AUTARK
Folge 34: Tag 34: Es wird heimelig
18 Min.Ab 12
Ziemlich nervig, wenn man immer über die Baumstämme klettern muss, um aus dem Blockhaus zu kommen. Eine Tür muss her. Johannes sägt, schraubt und versucht nebenbei ein Mittagessen zu angeln. Lohn der ganzen Schufterei: Ein Blockhaus, das sich fast schon luxuriös anfühlt.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
100 TAGE AUTARK
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© The Real Life Guys GmbH