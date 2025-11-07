Tag 37: Die Kamera versinkt im Teich, die Laune ist im KellerJetzt kostenlos streamen
100 TAGE AUTARK
Folge 37: Tag 37: Die Kamera versinkt im Teich, die Laune ist im Keller
18 Min.Ab 12
"Heute ist nicht mein Tag": Nicht nur der nächste Schritt beim Blockhütten-Bau läuft nicht wie geplant, Johannes versenkt auch noch versehentlich eine seiner Kameras im Teich. Er ist frustriert, hat keinen Bock mehr und will den Tag einfach nur vergessen.
Genre:Reality
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© The Real Life Guys GmbH