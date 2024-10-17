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112: Feuerwehr im Einsatz

Rettung vom Spielturm

DMAXFolge vom 17.10.2024
Rettung vom Spielturm

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112: Feuerwehr im Einsatz

Folge vom 17.10.2024: Rettung vom Spielturm

44 Min.Folge vom 17.10.2024Ab 12

Ein Junge sitzt auf einem Spielturm fest. Feuerwehrleute müssen ihn sichern und mitsamt seinem Roller wohlbehalten vom Dach holen. Bei einem Wohnhausbrand ist ebenfalls Eile geboten. Denn eine Person soll sich noch in dem Gebäude befinden. Die Rettung des Bewohners hat oberste Priorität. In dieser Folge von „112“ werden die Notfallhelfer:innen zudem zu einem Verkehrsunfall gerufen. Eine Straßenbahn wurde bei der Kollision aus dem Gleis gehebelt. Und ein Mieter, der einen Wasserschaden verursacht hat, will die Einsatzkräfte nicht in seine Wohnung lassen.

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