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112: Feuerwehr im Einsatz

Glühender Zugwaggon

DMAXFolge vom 24.10.2024
Glühender Zugwaggon

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112: Feuerwehr im Einsatz

Folge vom 24.10.2024: Glühender Zugwaggon

45 Min.Folge vom 24.10.2024Ab 12

In Fürstenwalde/Spree rückt der komplette Löschzug aus. Und freiwillige Feuerwehren aus der Umgebung unterstützen ihre Kollegen am Einsatzort. Denn die Lage in Brandenburg ist ernst und bedrohlich. In einem Industriegebiet brennt ein 70 Jahre alter Lokschuppen, in dem sich mehrere Waggons befinden. Die Hitze in dem Gebäude ist immens. In Iserlohn sind in dieser Folge Wildgänse in Gefahr. Und in Dresden versuchen die Lebensretter eine Wohnung zu öffnen. Hinter der Tür winselt ein Hund. Reagiert der Vierbeiner friedlich oder wird er sein Revier verteidigen?

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