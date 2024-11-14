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112: Feuerwehr im Einsatz

Tragischer Baggerunfall

DMAXFolge vom 14.11.2024
Tragischer Baggerunfall

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112: Feuerwehr im Einsatz

Folge vom 14.11.2024: Tragischer Baggerunfall

45 Min.Folge vom 14.11.2024Ab 12

In Chemnitz wütet ein Feuer in einem Kleingartenverein. Die Wege auf der Anlage sind zu schmal für die Einsatzfahrzeuge. Deshalb müssen die Lebensretter zunächst mehrere hundert Meter Schlauchmaterial verlegen, bevor sie den Brand löschen. In Iserlohn eilen die Notfallhelfer zu einer Unfallstelle auf der Autobahn. Dort versucht das Team einen Fahrer möglichst schonend aus seinem Fahrzeug zu befreien. Und in einem Waldgebiet am Stadtrand von Fürstenwalde/Spree ist eine Person unter einem Mini-Bagger eingeklemmt. Der Mann schwebt in akuter Lebensgefahr.

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