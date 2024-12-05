Drehleiter-Rettung aus der BaugrubeJetzt kostenlos streamen
112: Feuerwehr im Einsatz
Folge vom 05.12.2024: Drehleiter-Rettung aus der Baugrube
45 Min.Folge vom 05.12.2024Ab 12
Im brandenburgischen Fürstenwalde rückt der gesamte Löschzug in dieser Folge von „112“ zu einem Gebäudebrand aus. Die Adresse ist den Feuerwehrleuten bekannt. Denn das ist nicht der erste Einsatz an dieser Stelle. In einer Gartenlaube schlagen ebenfalls Flammen hoch. Dort gestaltet sich die Anfahrt schwierig. In solchen Fällen ist Improvisationstalent gefragt. Und in der Mainzer Altstadt ist ein Bauarbeiter aus rund fünf Meter Höhe auf eine Betonplatte gestürzt. Die Lebensretter der Wache 2 bewegen den Mann in der Baugrube so wenig wie möglich.
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Genre:Reality
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-13: Warner Bros. Discovery, Inc.