112: Feuerwehr im Einsatz
Folge vom 28.11.2024: Auto durchbricht Hauswand
44 Min.Folge vom 28.11.2024Ab 12
Eine schwarze Rauchwolke weist dem Löschzug der Wache 1 in Chemnitz den Weg zum Einsatzort. In der drittgrößten Stadt des Freistaates Sachsen brennt ein Einfamilienhaus. Die Ursache war wohl ein defektes Elektrogerät. In Fürstenwalde bringt sich ein Rüstwagen in Stellung, um mit einer Winde einen Kleinwagen zu bergen. Das Vehikel liegt kopfüber in einem Regenauffangbecken. Und im Ruhrgebiet rückt die Berufsfeuerwehr zu einem schweren Verkehrsunfall aus. Dort ist ein Auto frontal in eine Hauswand gekracht. Der Fahrer sitzt noch in dem havarierten Pkw.
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Genre:Reality
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-13: Warner Bros. Discovery, Inc.