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112: Feuerwehr im Einsatz

Kinder von Rauch eingeschlossen

DMAXFolge vom 27.03.2025
Kinder von Rauch eingeschlossen

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112: Feuerwehr im Einsatz

Folge vom 27.03.2025: Kinder von Rauch eingeschlossen

45 Min.Folge vom 27.03.2025Ab 12

In Dresden brennt ein Mehrfamilienhaus. Dort bangt eine Mutter um das Wohl ihrer Kinder in der sechsten Etage. Denn im Treppenhaus hat sich starker Rauch ausgebreitet, der den verbliebenen Personen im Gebäude den Fluchtweg versperrt. Doch Hilfe ist zum Glück schon unterwegs. In Berlin wollen Deutschlands fitteste Feuerwehrleute der Hauptstadt aufs Dach steigen. Beim Treppenlauf machen 800 Teilnehmer mit. Und in Fürstenwalde lodern Flammen aus einer Gartenlaube. Die Einsatzkräfte müssen verhindern, dass das Feuer auf ein benachbartes Wohnhaus übergreift.

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