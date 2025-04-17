112: Feuerwehr im Einsatz
Folge vom 17.04.2025: Hilfe in letzter Sekunde!
44 Min.Folge vom 17.04.2025Ab 12
Im sauerländischen Iserlohn haben die Bewohner eines Mehrfamilienhauses die 112 gewählt. Dort steht eine Küche in Vollbrand. Die Einsatzkräfte finden in dem Gebäude eine bewusstlose Person. Der Mann hat eine Rauchvergiftung erlitten und schwebt in akuter Lebensgefahr. In Chemnitz arbeitet die Feuerwehr eng mit dem Rettungsdienst zusammen. Dort hat sich ein älterer Herr auf einem Parkplatz sein Bein in einer Pkw-Tür eingeklemmt. Und in Fürstenwalde bringen die Notfallhelfer zwei Ziegen in Sicherheit. Die Vierbeiner hatten sich auf ein Dach verirrt.
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Genre:Reality
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-13: Warner Bros. Discovery, Inc.