112: Feuerwehr im Einsatz
Folge vom 05.06.2025: Feuerwerk im Keller
44 Min.Folge vom 05.06.2025Ab 12
In Chemnitz hat ein Autofahrer durch leichtsinniges Verhalten einen schlimmen Unfall verursacht. Augenzeugen berichten, der Mann habe an einer Tankstelle zu viel Gas gegeben und die Kontrolle über seinen Wagen verloren. Bei dem Crash mit einem Motorrad wurden zwei Personen schwer verletzt. Im sächsischen Bautzen bringt sich ein renitenter Bewohner eines Mehrfamilienhauses in Gefahr. Der Mann will seine verrauchte Wohnung nicht verlassen. Und in Iserlohn wird ein Kellerbrand gemeldet. Doch ein Feuer können die Einsatzkräfte zunächst nicht entdecken.
