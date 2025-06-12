Zum Inhalt springenBarrierefrei
112: Feuerwehr im Einsatz

Spezial: Tierisch gute Einsätze

DMAXFolge vom 12.06.2025
Spezial: Tierisch gute Einsätze

45 Min.Folge vom 12.06.2025Ab 12

Wenn Menschen in Not geraten, sind sie zur Stelle. Aber auch die Tiere stellen die Protagonistinnen und Protagonisten dieser Serie zuweilen vor besondere Herausforderungen. Im sauerländischen Iserlohn meldet eine Anruferin einen aggressiven Wespenschwarm in einem Baum vor einem Kindergarten. Doch vor Ort ist wohl eher ein Imker gefragt. In Fürstenwalde staunen die Einsatzkräfte nicht schlecht. Dort haben sich zwei Ziegen auf ein Dach verirrt. Und in Bochum helfen Vierbeiner in diesem „112-Spezial“ bei der Suche nach einer vermissten Patientin.

