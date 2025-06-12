Spezial: Tierisch gute EinsätzeJetzt kostenlos streamen
112: Feuerwehr im Einsatz
Folge vom 12.06.2025: Spezial: Tierisch gute Einsätze
45 Min.Folge vom 12.06.2025Ab 12
Wenn Menschen in Not geraten, sind sie zur Stelle. Aber auch die Tiere stellen die Protagonistinnen und Protagonisten dieser Serie zuweilen vor besondere Herausforderungen. Im sauerländischen Iserlohn meldet eine Anruferin einen aggressiven Wespenschwarm in einem Baum vor einem Kindergarten. Doch vor Ort ist wohl eher ein Imker gefragt. In Fürstenwalde staunen die Einsatzkräfte nicht schlecht. Dort haben sich zwei Ziegen auf ein Dach verirrt. Und in Bochum helfen Vierbeiner in diesem „112-Spezial“ bei der Suche nach einer vermissten Patientin.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.