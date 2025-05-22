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112: Feuerwehr im Einsatz

Großeinsatz in Mainz

DMAXFolge vom 22.05.2025
Großeinsatz in Mainz

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112: Feuerwehr im Einsatz

Folge vom 22.05.2025: Großeinsatz in Mainz

45 Min.Folge vom 22.05.2025Ab 12

In Mainz steigt eine massive Rauchsäule in den Nachthimmel, denn in einem Gewerbegebiet steht eine Lagerhalle in Flammen. Mehrere Löschzüge sind vor Ort im Einsatz. Die Feuerwehrleute werden zig Tausend Liter Wasser brauchen, um das Inferno einzudämmen. Auf dem Gelände droht zudem Gefahr durch einen Flüssiggastank. In Lünen ist ein flüchtender Autofahrer mit einem anderen Pkw zusammengestoßen. Die Polizei findet im Wagen des Unfallverursachers Betäubungsmittel. Und in Chemnitz meldet ein Anrufer einen Brand in einem verlassenen Bürokomplex.

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