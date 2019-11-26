Spezial - Die besten EinsätzeJetzt kostenlos streamen
112: Feuerwehr im Einsatz
Folge vom 26.11.2019: Spezial - Die besten Einsätze
45 Min.Folge vom 26.11.2019Ab 12
Unfallopfer befreien, Brände löschen, Menschen retten: Wenn die Notfallhelfer der Feuerwehrwachen in Saarbrücken, Gießen, Kaiserslautern, Hagen und Flensburg ausrücken, ist Gefahr im Verzug. Im Berufsalltag der Feuerwehrleute sind vielseitige Fähigkeiten gefragt, denn sie wissen nie, was beim nächsten Alarm auf sie zukommt. Wie fühlt es sich an, in voller Montur in ein brennendes Gebäude vorzurücken? Und was ist zu tun, wenn es aus dem Motorraum eines Autos qualmt? In dieser Folge berichten die Lebensretter von kuriosen Erlebnissen und von spektakulären Einsätzen.
