Staffel 1Folge 11vom 06.11.2019
112 - Rettung in letzter Minute
44 Min.Ab 12
Schock für eine zweifache Mutter: Von einem Moment auf den anderen kann sie nichts mehr sehen! Als sie ihren Wagen anhält, rast ihr jemand in die Seite! Doch wie soll sie den Unfallopfern helfen, ohne etwas zu sehen? - Und: Ein Ehepaar wird durch einen Brand im obersten Stockwerk seines Hauses eingeschlossen. Während der Disponent in der Notrufleitstelle alles tut, um ihre Rettung zu gewährleisten, riskieren beide einen waghalsigen Befreiungsversuch. Rechte: Sat.1
