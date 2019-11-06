Staffel 1Folge 9vom 06.11.2019
Zum Retter geschlagenJetzt kostenlos streamen
112 - Rettung in letzter Minute
Folge 9: Zum Retter geschlagen
44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Eine junge Frau will daheim bei ihrer Mutter nach dem Rechten sehen - und findet sie in desaströsem Zustand vor, begraben unter einem ohnmächtigen Fremden! Ist der Mann ein Einbrecher? Und wenn ja: Schwebt dann auch unsere schockierte Ersthelferin noch in Gefahr? Der Leitstellendisponent hat alle Hände voll zu tun, die Ersthelferin sicher durch diese brenzlige Situation zu leiten, bis endlich Hilfe eintrifft. Rechte: Sat.1
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
112 - Rettung in letzter Minute
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1