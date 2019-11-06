Staffel 1Folge 3vom 06.11.2019
Fertig mit der WeltJetzt kostenlos streamen
112 - Rettung in letzter Minute
Folge 3: Fertig mit der Welt
43 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Ein junges Familienglück steht vor dem Zusammenbruch, nachdem der zuvor liebevolle Vater aus unerklärlichen Gründen immer häufiger von Wutausbrüchen heimgesucht wird. Woher rührt seine Wesensveränderung? Kann die Frau sich und ihr Baby schützen? - Und: Eine ehemalige Krankenschwester wird durch Zufall Zeugin eines lebensgefährlichen Autounfalls. Kann sie ihr vor Jahren erlerntes Wissen wieder abrufen und so das Leben der Verletzten retten? Rechte: Sat.1
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
112 - Rettung in letzter Minute
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1