Staffel 1Folge 8vom 06.11.2019
Geschwister allein ZuhausJetzt kostenlos streamen
112 - Rettung in letzter Minute
Folge 8: Geschwister allein Zuhaus
44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Ein Junge verschluckt sich an einer Süßigkeit und droht zu ersticken! Seine Schwester muss alles geben, um ihn zu retten. Denn als die erste Gefahr gebannt ist, zeigt der Kleine plötzlich Symptome, die für eine schwerwiegendere Erkrankung sprechen. Der Junge ist allerdings nicht der einzige, der Beschwerden hat: In der ganzen Aufregung unterdrückt seine Schwester starke Bauchschmerzen, und das hat fatale Folgen. Rechte: Sat.1
Genre:Reality
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1