112 - Rettung in letzter Minute

SAT.1Staffel 1Folge 8vom 06.11.2019
Geschwister allein Zuhaus

Folge 8: Geschwister allein Zuhaus

44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Ein Junge verschluckt sich an einer Süßigkeit und droht zu ersticken! Seine Schwester muss alles geben, um ihn zu retten. Denn als die erste Gefahr gebannt ist, zeigt der Kleine plötzlich Symptome, die für eine schwerwiegendere Erkrankung sprechen. Der Junge ist allerdings nicht der einzige, der Beschwerden hat: In der ganzen Aufregung unterdrückt seine Schwester starke Bauchschmerzen, und das hat fatale Folgen. Rechte: Sat.1

