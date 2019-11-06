Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 1Folge 6vom 06.11.2019
44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Eine junge Frau wird Ohrenzeugin des Unfalls ihres Mannes und ihrer Nichte. Doch wo befindet sich die Unfallstelle und warum ist ihr Mann nicht mehr vor Ort? Die Leitstelle muss alle Möglichkeiten nutzen, um ihn aufzuspüren. Werden die Einsatzkräfte die Opfer rechtzeitig erreichen? - Und: Ein 16-jähriges Mädchen wird von Mitschülern wegen seines Übergewichts gemobbt und droht im Schwimmbad zu ertrinken. Doch welche Rolle spielt ihr heimlicher Freund dabei? Rechte: Sat.1

