17:30 SAT.1 Bayern
Folge vom 30.07.2026: Die Sendung vom 30.07.2026
24 Min.Folge vom 30.07.2026Ab 12
+++ Flammen in den Chiemgauer Alpen: Extreme Hitze verschärft Waldbrandgefahr +++ Popstar auf dem Pausenhof: Nico Santos spielt in Pfaffenhofen +++ Sonne, Hitze, Sturm: So wird das Bayernwetter zum Ferienstart
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Genre:Nachrichten
Altersfreigabe:
12
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