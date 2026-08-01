17:30 SAT.1 Bayern
Folge vom 01.08.2026: Die Sendung vom 01.08.2026
48 Min.Folge vom 01.08.2026Ab 12
78 Kilo weniger: Niederbayerin kämpft sich zurück ins Leben +++ Hightech im Stall: Roboter Hof in der Oberpfalz +++ Neigschaut in Oberbayern: Geheimnisse von Schloss Linderhof
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Genre:Nachrichten
Altersfreigabe:
12
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