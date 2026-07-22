17:30 SAT.1 Bayern
Folge vom 22.07.2026: Die Sendung vom 22.07.2026
24 Min.Folge vom 22.07.2026Ab 12
Schmerz und Verlust: 10 Jahre nach OEZ-Anschlag +++ Königs-Python im Hausflur: Mysteriöser Fund in Oberfranken +++ Die Hundstage beginnen: So wird das Wetter in Bayern
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Genre:Nachrichten
Altersfreigabe:
12
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