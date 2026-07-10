17:30 SAT.1 Bayern
Folge vom 10.07.2026: Die Sendung vom 10.07.2026
24 Min.Folge vom 10.07.2026Ab 12
+++ Scheibe auf Flug nach Memmingen geplatzt: Mann wird aus dem Fenster gezogen +++ Nach Bluttat in Schongau: Wollte 16-Jähriger die Tat live streamen? +++ Schwäbisches Comeback in Sat1: Richter Alexander Hold kehrt zurück
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Genre:Nachrichten
Altersfreigabe:
12
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