17:30 SAT.1 Bayern
Folge vom 20.07.2026: Die Sendung vom 20.07.2026
21 Min.Folge vom 20.07.2026Ab 12
+++ Nach Messerangriff auf Dorf-Party in Egling: Täter ist weiter auf der Flucht +++ Tomaten-Attacke auf Markus Söder: So reagiert der Ministerpräsident +++ Nabada in Neu-Ulm: Der wohl nasseste Umzug Schwabens
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Genre:Nachrichten
Altersfreigabe:
12
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