17:30 SAT.1 Hamburg und Schleswig-Holstein
Folge vom 08.07.2026: Die Sendung vom 08.07.2026
24 Min.Folge vom 08.07.2026Ab 12
+++ Spritpreise hoch: Speditionen in Schleswig Holstein in Not +++ Sommerinterview: Der erste Bürgermeister Hamburgs Peter Tschentscher zu Gast im Studio +++ Traditionsgeschäft: Brüder aus Lübeck betreiben Fachgeschäft für Rasierer +++
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Genre:Nachrichten
Altersfreigabe:
12
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