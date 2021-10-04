Unterwegs mit den Trucker Babes aus ÖsterreichJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 04.10.2021: Unterwegs mit den Trucker Babes aus Österreich
88 Min.Folge vom 04.10.2021Ab 12
Sie sind wieder unterwegs: die Trucker Babes aus Österreich - Patricia und Doris -und Abenteuer Leben ist mit an Bord. Diesmal geht es mit Sondertransport-Spezialistin Patricia von Oberösterreich 720 Kilometer quer durch Deutschland. Und: in der Steiermark ist Holzfahrerin Doris diesmal in besonders unwegsamen Gelände unterwegs.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2000
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2021-2026: Kabel Eins & © Season 2019: kabel eins