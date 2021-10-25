Thema u. a.: Cooles Zeug - Möbel aus Lkw-TeilenJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 25.10.2021: Thema u. a.: Cooles Zeug - Möbel aus Lkw-Teilen
87 Min.Folge vom 25.10.2021Ab 12
Martin Schlund baut einzigartige Möbel aus Fahrzeugteilen zusammen. Sein neuester Auftrag stellt ihn jedoch vor eine große Herausforderung, denn er soll aus einem ehemaligen Lkw einen Schreibtisch machen. Wird ihm dieses Kunststück wirklich gelingen?
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Genre:Verbraucherinformation
Produktion:DE, 2000
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2014, Season 2021-2026: Kabel Eins & © Season 14, Season 2014, Season 2019: kabel eins