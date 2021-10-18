Thema u. a.: Das chinesische LaufhausJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 18.10.2021: Thema u. a.: Das chinesische Laufhaus
90 Min.Folge vom 18.10.2021Ab 12
In Jingjiang, nahe Shanghai, verpassen Ingenieure einem Bürogebäude Beine: Der Komplex soll einer Fabrikhalle weichen und wird deshalb an einen anderen Standort versetzt. Unzählige Mechanismen unter dem Haus sorgen dafür, dass es ganz einfach an seine neue Adresse transportiert werden kann. Doch wie funktioniert dieses logistische Meisterwerk wirklich? Und: "Trucker Babe" Julia packt aus! / Neues von den "Trecker Babes" / Echt krass! Autofahren am Rande des Wahnsinns.
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Genre:Verbraucherinformation
Produktion:DE, 2000
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2021-2026: Kabel Eins & © Season 2019: kabel eins