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Abenteuer Leben am Sonntag

Thema u. a.: Das chinesische Laufhaus

Kabel EinsFolge vom 18.10.2021
Thema u. a.: Das chinesische Laufhaus

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Abenteuer Leben am Sonntag

Folge vom 18.10.2021: Thema u. a.: Das chinesische Laufhaus

90 Min.Folge vom 18.10.2021Ab 12

In Jingjiang, nahe Shanghai, verpassen Ingenieure einem Bürogebäude Beine: Der Komplex soll einer Fabrikhalle weichen und wird deshalb an einen anderen Standort versetzt. Unzählige Mechanismen unter dem Haus sorgen dafür, dass es ganz einfach an seine neue Adresse transportiert werden kann. Doch wie funktioniert dieses logistische Meisterwerk wirklich? Und: "Trucker Babe" Julia packt aus! / Neues von den "Trecker Babes" / Echt krass! Autofahren am Rande des Wahnsinns.

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