Abenteuer Leben am Sonntag
Thema u. a.: Camping Bella Italia
88 Min.Ab 12
Urlaub auf dem Campingplatz liegt hoch im Trend: Die "Abenteuer Leben"-Reporter testen zwei Anlagen in Italien auf Herz und Nieren. Traditionell vs. luxuriös - hier kommen zahlreiche Urlauber jedes Jahr auf ihre Kosten. Doch welches Campingerlebnis kann das Rennen für sich entscheiden? Und wo sind die Sicherheits- und Hygienestandards am besten?
