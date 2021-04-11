Ein Haus zieht um! "Abenteuer Leben" begleitet spektakulären SchwertransportJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 11.04.2021: Ein Haus zieht um! "Abenteuer Leben" begleitet spektakulären Schwertransport
Folge vom 11.04.2021
"Abenteuer Leben" begleitet einen gigantischen Spezialauftrag: Ein komplettes Haus muss ins 30 Kilometer entfernte Hamburg gebracht werden. Die rund 200 Tonnen schwere Lieferung für ein Freilichtmuseum sollte den Transport dabei möglichst unbeschadet überstehen. Dennoch hält die Reise einige Hindernisse bereit. Und: Keine Chance für Einbrecher.
