Abenteuer Leben täglich
Folge vom 12.01.2021: Der Flugmythen Check
43 Min.Folge vom 12.01.2021Ab 6
Urlaub - für kaum etwas anderes sind wir Deutschen bereit, so viel Geld auszugeben! Aber wie viel Urlaub ist 2021 überhaupt drin? Und kann man durch Corona vielleicht sogar bei den Flügen sparen? Im Netz gibt es zahlreiche Tricks und Buchungsmythen, mit deren Hilfe sich angeblich ein günstiger Flug ergattern lässt. Aber stimmen die auch? Oder sind auch Blindgänger darunter? Testerin Mariam checkt die größten Flug- und Buchungsmythen aus dem Netz.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Kabel Eins