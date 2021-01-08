Abenteuer Leben täglich
Folge vom 08.01.2021: Nussnougatglas-Rezepte
43 Min.Folge vom 08.01.2021Ab 12
Eiscreme, Brownies, Kekse und Kakao - klingt alles lecker und ist einfacher zuzubereiten, als viele denken. Die Grundzutat ist immer dieselbe: Nussnougatcreme - und zwar nicht zu knapp. Das Tollste: Man braucht weder Schüsseln noch Backformen. Zubereitet werden die Leckereien nämlich allesamt im Nussnougatcremeglas. Das haben die beiden Schleckermäuler Seraphina Kalze und Kimmo Wiemann mal ausprobiert.
