Abenteuer Leben täglich
Folge vom 07.12.2021: Thema u. a.: Supermärkte der Zukunft
41 Min.Folge vom 07.12.2021Ab 12
Ein neuer Supermarkt in Köln lässt seine Kunden einfach in den Markt marschieren, Lebensmittel & Co einpacken und kontaktlos wieder rausspazieren. Zuvor hat der Kunde sich natürlich registriert und erhält im Anschluss auch eine digitale Rechnung. Aber kann das wirklich funktionieren? Und: Handmade Holzschlitten
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins