Abenteuer Leben täglich
Folge vom 06.04.2021: Der beliebteste Burger Deutschlands
44 Min.Folge vom 06.04.2021Ab 12
Wo gibt es in Deutschland den besten Burger überhaupt? "Abenteuer Leben" hat das herausgefunden und drei Läden getestet: Vom Burger mit Blattgold bis zum Schäufeleburger - hier sind der Kreativität keine Grenzen gesteckt.
