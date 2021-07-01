Thema "Verfeinern" - Heute geht's um die BratwurstJetzt kostenlos streamen
Folge vom 01.07.2021: Thema "Verfeinern" - Heute geht's um die Bratwurst
Folge vom 01.07.2021
Heute geht es bei Chefkoch Achim Müller um die Wurst, genauer gesagt um die Bratwurst. Doch diese einfach in die Pfanne oder auf den Grill zu legen, wäre viel zu einfach. Deshalb testet Achim drei Gadgets und skurrile Hacks aus dem Internet. Wird die Wurst am Ende auch schmecken? Und: Das beste Bier Deutschlands
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
