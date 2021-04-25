Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Abenteuer Leben täglich

DIY-Projekte für Zuhause

Kabel EinsFolge vom 25.04.2021
DIY-Projekte für Zuhause

DIY-Projekte für ZuhauseJetzt kostenlos streamen

Abenteuer Leben täglich

Folge vom 25.04.2021: DIY-Projekte für Zuhause

91 Min.Folge vom 25.04.2021Ab 12

Heute bauen die Do-it-yourself-Experten ein Klapptisch-Regal, ein Multifunktionsbett, ein Lesesessel mit Getränkehalter sowie eine praktische Garderobe und verraten dabei, wie man die Möbel für zuhause nachbauen kann. Außerdem geht es um die neuesten Trends in Sachen Fußboden, Balkone und tolle Wandgestaltungen. Bildrechte: Kabel Eins/Müller, Benedikt.

Alle verfügbaren Folgen