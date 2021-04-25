Abenteuer Leben täglich
Folge vom 25.04.2021: DIY-Projekte für Zuhause
91 Min.Folge vom 25.04.2021Ab 12
Heute bauen die Do-it-yourself-Experten ein Klapptisch-Regal, ein Multifunktionsbett, ein Lesesessel mit Getränkehalter sowie eine praktische Garderobe und verraten dabei, wie man die Möbel für zuhause nachbauen kann. Außerdem geht es um die neuesten Trends in Sachen Fußboden, Balkone und tolle Wandgestaltungen. Bildrechte: Kabel Eins/Müller, Benedikt.
Genre:Verbraucherinformation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins