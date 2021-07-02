TK-Perlen: Das Pizza-SpezialJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 02.07.2021: TK-Perlen: Das Pizza-Spezial
42 Min.Folge vom 02.07.2021Ab 12
Seit über 50 Jahren gilt die Tiefkühlpizza als der absolute Favorit der Deutschen. Eine Pizza, bei welcher der Boden aus Blumenkohl oder Chili con Carne besteht, klingt dagegen eher ungewöhnlich. Der Pizza-Experte Kiju Pourahmad hat fünf außergewöhnliche Tiefkühlpizzen dem Geschmackstest unterzogen.
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Copyrights:© Kabel Eins