Abenteuer Leben täglich
Thema u. a.: Hoffmanns Leibgerichte: Falscher Hase
43 Min.Ab 12
Kultkoch Dirk Hoffmann haut wieder eines seiner Leibgerichte raus. Heute gibt es den Klassiker "Falscher Hase": ein Hackbraten mit Eifüllung. Welche Tipps hat der Profi bei diesem Gericht auf Lager? Und: Leges Hybrid Knaller: Zuckerwatten-Eis
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
12
Copyrights:© Kabel Eins