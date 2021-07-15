Thema u. a.: Internethacks im Test - Next levelJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 15.07.2021: Thema u. a.: Internethacks im Test - Next level
43 Min.Folge vom 15.07.2021Ab 12
Äpfel mit dem Bohrer schälen, Schaumparty to go oder Keks-Massaker im Glas: Was sich nach Irrenhaus anhört, sind in Wahrheit Life Hacks aus dem "Tik Tok"-Kosmos. Hier wimmelt es nur so von Tricks für den Alltag. Reporter Tobi und Chrissi machen daraus ein Battle: Welche Hacks sind nützlich und welche einfach nur für die Tonne?
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins