Abenteuer Leben täglich
Folge vom 26.01.2021: Das Wintergrill-Menü
43 Min.Folge vom 26.01.2021Ab 12
Die Grillsaison läuft für Food-Experten und Grill-Influencer David Nöcker 365 Tage im Jahr. Für die kalte Jahreszeit hat er sich ein perfektes Wintermenü überlegt: Als Vorspeise gibt es gegrillte Hackfleischbällchen vom Hirsch mit Schwarzwälder Schinken. Als Hauptgericht macht David butterzarte Schweinerippchen, in Kirschsud gedämpft, mit Mandeln on Top. Und zum Dessert legt er Toaströllchen mit einer Apfelmus-Mascarponecreme-Füllung auf den Rost. Und: JKNK Flammkuchen
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
