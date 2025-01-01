Abenteuer Leben täglich
Thema u. a.: Skurrile Grill-Gadgets
42 Min.Ab 12
Sommer, Sonne, grillen - und das am besten jeden Tag. Gut, dass es gegen die Eintönigkeit zahlreiches Grill-Zubehör gibt, das nicht nur Genuss, sondern auch Spaß verspricht. Zusammen mit Ruhrpott-Griller David Nöcker testet Moderatorin Seraphina fünf heiße Gadgets am Grillhimmel. Und: Burn Baby Burn - Chili.
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
