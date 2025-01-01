Thema u. a.: TOP 5 Best of Pizza für ZuhauseJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Thema u. a.: TOP 5 Best of Pizza für Zuhause
42 Min.Ab 12
Was macht eine gute Pizza aus? Michelle und Nicki machen den Test und probieren die außergewöhnlichsten Pizza-Kreationen. Egal ob süß oder deftig, hier ist für jeden Feinschmecker etwas dabei. Und: Unterwegs mit den Schädlingsbekämpfern - Waschbären-Alarm
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins