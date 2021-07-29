Thema u. a.: Freizeitpark auf ItalienischJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 29.07.2021: Thema u. a.: Freizeitpark auf Italienisch
43 Min.Folge vom 29.07.2021Ab 12
"Abenteuer Leben" nimmt den Fico-Erlebnispark in Bologna unter die Lupe. Auf 100.000 Quadratkilometern erstreckt sich hier ein wahres Food-Paradies. Außerdem gibt es jede Menge Pflanzen und Tiere zu entdecken. Und: TOP 5 Outdoor-Gadgets
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
12
Copyrights:© Kabel Eins