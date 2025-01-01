Thema u. a.: Check it - pimp it: CurrywurstJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Thema u. a.: Check it - pimp it: Currywurst
42 Min.Ab 12
Lisa und Toni testen, wie die klassische Currywurst aus dem Supermarkt schmeckt. Halten die Produkte das, was sie versprechen? Außerdem zeigen die beiden Profiköche, wie das Fastfood ganz einfach zuhause aufgepeppt werden kann. Und: BBQ Deluxe
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins