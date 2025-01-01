Thema u. a.: Kochvideos im Check: Watermelon ChickenJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich

43 Min.Ab 12
Schnittverletzungen, Regen und Set-Umbau - was ist denn diesmal bei Thomas und Rudis "Koch-Video Check" los? Ein indisches Gericht, gekocht in einer Wassermelone - das ist die heutige Herausforderung. Zubereitet wird nach Videoanleitung; Mengenangaben gibt es nicht, aber das ist leider nicht das einzige Problem der beiden. Und: Madita schaut mal rüber.
