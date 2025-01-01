Thema u. a.: So is(s)t Deutschland (6)Jetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Thema u. a.: So is(s)t Deutschland (6)
42 Min.Ab 12
Frührentner Werner Dachs hat am eigenen Leib erfahren, was es heißt, ein Leben in Altersarmut zu führen. Der 63-Jährige muss mit rund 300 Euro im Monat auskommen. Dirk Hoffmann stattet Werner einen Besuch ab und spricht mit ihm über seine schwierige Situation.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins