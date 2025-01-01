Thema u. a.: 5 Minuten Hacks (8): Eis-SpezialJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Thema u. a.: 5 Minuten Hacks (8): Eis-Spezial
43 Min.Ab 12
Im Internet kursieren zahlreiche Rezepte, die angeblich blitzschnell auf den Tisch gezaubert werden können. Reporterin Julia macht den Test: Welche Gerichte lassen sich wirklich in nur fünf Minuten zubereiten? Und: DIY Pool aus Strohballen
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins