Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Abenteuer Leben täglich

Crazy Fast Food Rotterdam

Kabel EinsFolge vom 14.05.2021
Crazy Fast Food Rotterdam

Crazy Fast Food RotterdamJetzt kostenlos streamen

Abenteuer Leben täglich

Folge vom 14.05.2021: Crazy Fast Food Rotterdam

41 Min.Folge vom 14.05.2021Ab 12

Reporterin Nicole testet in Rotterdam die verrücktesten Fast Food-Kreationen, die allesamt ziemlich schräge Mischungen verschiedenster Kulturen sind: Vom "Kapsalon", einem Mix aus Pommes, Käse, Dönerfleisch und Salat bis hin zum "Bamischijf", eine panierte Frikadelle mit Asia-Nudeln, sowie verrückten Desserts wird alles Nicoles Geschmackstest unterzogen.

Alle verfügbaren Folgen