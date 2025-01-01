Thema u. a.: Das Quäntchen mehr Geschmack: Mediterrane KücheJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Thema u. a.: Das Quäntchen mehr Geschmack: Mediterrane Küche
42 Min.Ab 12
Lilly Schumann, eine der besten Köchinnen Münchens, zeigt, wie sie drei beliebten Gerichten vom Mittelmeer "das Quäntchen mehr Geschmack" gibt: Welches i-Tüpfelchen macht Cevapcici besonders lecker? Mit welchen einfachen Kniffen gelingen Moussaka und Miesmuscheln am besten? Die 34-Jährige verrät ihre Tipps für zuhause.
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
12
