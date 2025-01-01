Abenteuer Leben täglich
Thema u. a.: DIY Fire Pit
42 Min.Ab 12
In den USA sind Fire Pits im Garten derzeit voll im Trend. Auch Stefan und Alex Scheerers möchten gemütlich mit Freunden und Familie rund ums Lagerfeuer sitzen, weshalb Vater und Sohn kurzerhand eine Feuerstelle komplett selbstbauen wollen. Das Material holen sie aus dem Baumarkt. Ob dem Duo das Vorhaben gelingt?
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins